"Е-доставка" стала доступной для покупателей всей страны

Услугами крупнейшего онлайн-гипермаркета "Е-доставка" с 26 декабря могут пользоваться жители всех городов и крупных деревень страны! Это стало возможным благодаря открытию в Гомеле нового склада компании.

Интересный аспект: хотя в целом развитие электронной торговли в нашей стране отстает от европейских тенденций и занимает пока незначительную, чуть более 1,5%, часть в общем товарообороте, белорусский опыт развития онлайн-торговли продовольственными товарами можно признать уникальным. Ведь "Е-доставка" – возможно, единственный в мире онлайн-гипермаркет, сумевший обеспечить сервисом территорию всей страны, в которой работает. В мире есть примеры интернет-магазинов, которые готовы доставлять товары в любой населенный пункт, но при этом речь идет, как правило, о доставке товаров промышленной группы, да и то за дополнительную плату курьерским или почтовым службам. Продуктовые онлайн-гипермаркеты, особенно доставляющие продовольственные товары скоропортящейся группы, работают лишь в крупных городах. Ведь для того, чтобы предложить полный ассортимент товаров и бесплатно доставить "скоропорт" в каждый населенный пункт, обеспечив при этом необходимые температурные и временные режимы для сохранения качества продуктов, необходимы четкая складская и логистическая системы и значительные инвестиции в сервис. Кроме того, в Европе сервисы доставки привозят заказы в лучшем случае на завтрашний день, а в Беларуси "Е-доставка" сумела реализовать принцип "сегодня на сегодня". Покупателям доступна также экспресс-доставка, при которой покупки привозят на дом в течение буквально нескольких часов. Именно поэтому можно утверждать: белорусским покупателям, в первую очередь из глубинки, в определенной степени повезло – именно в нашей стране удалось реализовать полноценный сервис продовольственного онлайн-гипермаркета, включающего в ассортимент товары промышленной группы.

Как рассказал директор ЗАО "Интернет-магазин "Евроопт" Василий Вилько, ежемесячно заказы товаров оформляют около 100 тысяч покупателей. "Многие пользуются услугами сервиса неоднократно. На сайте e-dostavka.by в этом году оформлено уже более 2,5 миллиона заказов! Чаще всего покупки в онлайн-гипермаркете совершают жители Минска, Минской области и Витебщины. Именно в этих регионах покупатели первыми получили полноценный доступ к услугам бесплатной доставки. Новый склад в Гомеле, который позволил подключить к сервису все районы Гомельской области, будет несомненно способствовать росту популярности "Е-доставки" и у жителей Полесья. Первые результаты работы на Гомельщине показывают, что покупатели региона активно в преддверии новогодних праздников подключились к заказам необходимых товаров в онлайн-гипермаркете "Е-доставка", – отметил директор онлайн-гипермакета.

Директор ЗАО "Интернет-магазин "Евроопт" Василий Вилько

Василий Вилько рассказал, что компания целенаправленно шла к тому, чтобы сделать сервис бесплатной доставки доступной жителям всей Беларуси. "Открывались новые склады, отрабатывались логистические процессы, закупался транспорт, принимались на работу новые сотрудники. Мы планировали к концу года работать на территории всей страны и смогли это сделать. Сегодня покупки к новогоднему столу в "Е-доставке" могут заказать жители каждого района страны", – отметил руководитель онлайн-гипермаркета.

Популярность онлайн-гипермакета "Е-доставка" обусловлена не только удобством этого сервиса, но и острой необходимостью в его существовании для многих покупателей. "Особенно ценен этот сервис для пожилых, людей с ограниченными физическими возможностями, для многодетных семей – всех тех, кому трудно посещать стационарные магазины. Мы безусловно осознаем этот социальный аспект деятельности наших онлайн-гипермаркетов. И теперь готовы помочь совершить необходимые покупки жителям всей страны", – подчеркнул Василий Вилько.