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ЕАЭС и СНГ будут сотрудничать в сфере защиты прав потребителей

Общество 25.07.2018 | 11:11

25 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия и Консультативный совет по защите прав потребителей государств СНГ заключили меморандум о сотрудничестве. Документ подписали сегодня член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков и председатель Консультативного совета по защите прав потребителей государств - участников СНГ, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Комиссия совместно со странами ЕАЭС создает надлежащие условия для защиты прав потребителей, обеспечения безопасности продукции, повышения конкурентоспособности добросовестных производителей и уровня жизни населения, - отметил Валерий Корешков. - Опыт и практика, полученные в рамках СНГ, - прочная основа для защиты потребителей в евразийском формате".

Он сообщил, что следующий этап совместной деятельности стран союза предполагает создание равных условий для обеспечения прав потребителей на едином рынке услуг. Такая работа будет проводиться с учетом практики органа отраслевого сотрудничества СНГ. По словам министра ЕЭК, меморандум дает возможность странам СНГ, которые не входят в ЕАЭС, принимать участие в мероприятиях по защите прав потребителей, проводимых на площадке ЕЭК, участвовать в обмене информацией и опытом между странами евразийского континента.

"Сотрудничество будет основано на передовых мировых практиках, отраженных в документах ООН, и станет залогом эффективного выстраивания цивилизованного потребительского рынка на межрегиональном пространстве ЕАЭС - СНГ", - добавили в ЕЭК.-0-

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Теги
ЕАЭС, ЕЭК, СНГ, сотрудничество
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