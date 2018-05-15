Единую систему учета отработанных масел предлагается создать в Беларуси

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо создать единую систему учета отработанных моторных и индустриальных масел. Об этом заявил на пресс-конференции в БЕЛТА директор ИООО "ДВЧ-Менеджмент" Игорь Сафонов.

По его словам, в странах ЕС, где переработка отработанных масел является одним из приоритетов в области обращения с отходами, объем их сбора и переработки достигает 70%. В Беларуси пока менее 10%. В результате страна ежегодно теряет углеводородсодержащих продуктов, которые могут быть вовлечены в экономику, на миллионы долларов, а отходы отработанных масел преимущественно сжигаются либо просто выбрасываются.

"Мы предлагаем создать единую централизованную базу данных об объемах, образующихся у всех субъектов хозяйствования отработанных масел. Эта база должна содержать регистр объектов с потенциалом образования таких отходов и единую систему учета, в которой должны быть отражены физические объемы и места хранения отработанных масел. Это позволит вывести работу по организации сбора и переработки этого ценного вторсырья на совершенно новый уровень", - полагает Игорь Сафонов.

Поддерживают эту идею и ученые. По словам директора РУП "Бел НИЦ "Экология" Руслана Михалевича, анализ показал, что комплексная система сбора и экологически безопасного использования отработанных масел в Беларуси пока недостаточно развита. Одним из факторов, тормозящих этот процесс, является недостаточный контроль движения отработанных масел в организациях и отсутствие эффективной системы их учета.

Он подчеркнул, что переработка и дальнейший возврат отработанных масел в рациональный оборот не только позволяет значительно уменьшить неблагоприятное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, но и дает существенный экономический эффект в виде экономии ресурсов, выпуска импортозамещающей продукции, а также налоговых поступлений.

По мнению Руслана Михалевича, в Беларуси многое делается для регулирования вопросов сбора и экологически безопасного использования отходов, в том числе отработанных масел. Создана соответствующая законодательная база, проводится активная работа по вовлечению отработанных масел в хозяйственный оборот. В 2015 году введен в эксплуатацию современный высокотехнологичный комплекс по переработке таких отходов (ИООО "ДВЧ-Менеджмент". – Прим. БЕЛТА), на котором налажено производство целой линейки важной импортозамещающей продукции.

Для развития системы сбора отработанных масел и увеличения доли их переработки до среднеевропейского уровня ученые предлагают принять дополнительные меры. В частности, установить запрет на сжигание отработанных масел при отсутствии системы очистки выбросов и ответственность за несоблюдение этого требования. Необходимо также создать действенную систему сбора отработанных масел у физических лиц, включая меры материального стимулирования. Кроме того, предлагается ввести меры экономического стимулирования организаций, которые осуществляют сбор и утилизацию таких отходов.-0-

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