Единый день безопасности с участием всех субъектов профилактики пройдет в Беларуси в 2019 году

14 сентября, Мядельский район /Корр. БЕЛТА/. Единый день безопасности с участием всех субъектов профилактики впервые пройдет в Беларуси в 2019 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. Он принял участие в открытии XXI Республиканского слета юных спасателей-пожарных в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок".

По словам Владимира Ващенко, в день безопасности будут проводиться целенаправленные профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также обучение поведению в условиях пожаров, аварий, оказанию первой медицинской помощи. "Это новшество для Беларуси, и сейчас идет подготовительная работа. Создан Межведомственный совет по вопросам проведения дня безопасности, куда вошли все субъекты профилактики. Первое заседание совета уже состоялось, внесены определенные предложения, сейчас они изучаются", - рассказал он.

Как отметил министр, в Беларуси проводится большая работа с населением по вопросам безопасности жизнедеятельности. Вместе с тем стоит задача вовлечь в нее как можно больше людей. "Формы такой работы могут быть самыми разными: беседы, встречи в игровой форме с детьми, организация многочисленных конкурсов. Главное, чтобы люди понимали, что вопросам безопасности необходимо уделять особое внимание", - подчеркнул Владимир Ващенко.

Республиканский слет юных спасателей-пожарных - это ежегодное мероприятие, которое по традиции проводится на базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок". Проект объединяет активистов молодежного движения под эгидой МЧС. Ребята соревнуются в знаниях безопасности, творческих и спортивных состязаниях.

"Работа с подрастающим поколением была и остается приоритетным направлением нашей деятельности. Как показывает практика, обучение с юных лет детей основам безопасности дает свои результаты. Эту работу нужно продолжать, и, самое главное, ребята относятся к этому очень серьезно. Участники слета прошли отбор на районных и областных этапах, а команда-победительница в следующем году будет представлять страну на международном слете. Юные спасатели-пожарные активно вовлечены и в профилактическую работу. Вместе с представителями МЧС они посещают дошкольные учебные заведения, проводят занятия с учащимися младших классов. Навыки безопасного поведения пригодятся ребятам везде. Это поможет им не растеряться в критической ситуации и помочь тем, кто попал в беду", - резюмировал министр.-0-