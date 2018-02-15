Единый день взыскания с водителей-должников показал свою эффективность - Слижевский

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый день взыскания с водителей-должников показал свою эффективность, заявил министр юстиции Олег Слижевский на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эта работа ведется с ноября. За два месяца - с ноября по декабрь - произведено 297 подобных мероприятий. По результатам совместных рейдов окончено 969 исполнительных производств. То есть мы видим эффективность подобных мероприятий", - сказал Олег Слижевский.

В соответствии с письмом, подписанным главным управлением принудительного исполнения Минюста и управлением Госавтоинспекции МВД, в Беларуси проводится единый день взыскания с водителей-должников. Должников по исполнительным производствам выявляют в процессе совместных с ГАИ рейдовых мероприятий. Если у водителя, которого остановил работник ГАИ, есть неоплаченный долг, ему приходится прямо на месте объясняться с судебным исполнителем. Информацию о наличии долга проверяют по базе, в которой указана сумма и его вид - штрафы, задолженность по алиментам, коммунальные платежи и т.д.

Проверить наличие задолженности можно благодаря актуализированному информационному ресурсу "Реестр задолженностей по исполнительным документам", который возобновил работу на портале Минюста. Реестр содержит справочную информацию о задолженностях граждан, юридических лиц, а также других субъектов, взыскиваемых органами принудительного исполнения (по сведениям начиная с 15 августа 2017 года). Ресурс позволяет получить информацию о долгах, чтобы принять меры по погашению и предотвращению негативных последствий, связанных с их принудительным взысканием судебными исполнителями.

Олег Слижевский также сообщил, что проводится работа над проектом соглашения, которое позволит значительно сократить сроки и порядок принятия мер по принудительному взысканию на территории России. "Этот проект соглашения прошел необходимые согласования с заинтересованными органами на территории России. На данный момент находится в стадии согласования с заинтересованными органами в Беларуси", - отметил министр.-0-