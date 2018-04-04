ЕЭК и телерадиокомпания "Мир" подписали меморандум о взаимодействии

4 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Межгосударственная телерадиокомпания "Мир" заключили меморандум о взаимодействии. Документ подписали сегодня в Москве председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян и председатель МТРК "Мир" Радик Батыршин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"МТРК "Мир" - наш надежный партнер, с которым мы очень тесно сотрудничаем, и благодаря телерадиокомпании имеем возможность предоставлять нашим гражданам из первых рук объективную информацию о работе ЕЭК", - заявил Тигран Саркисян. По его словам, граждане стран Евразийского экономического союза должны понимать стоящие перед ЕАЭС цели, отождествлять свое будущее с единым пространством, которое строится без барьеров и ограничений. "Наша задача - предоставить вниманию наших граждан интересную и актуальную информацию о союзе", - подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК.

Радик Батыршин в свою очередь заявил, что МТРК "Мир" готова и впредь оказывать содействие в популяризации евразийской интеграции, укреплении имиджа ЕАЭС как в государствах - членах союза, так и на международной арене.

Программы Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" транслируются в 20 странах. Потенциальная аудитория телеканала, который является обязательным общедоступным телеканалом во всех пяти странах ЕАЭС, - более 150 млн человек.

В МТРК "Мир" входит круглосуточный евразийский информационный телеканал "МИР 24" с аудиторией свыше 62 млн; более 16 млн человек в десяти странах имеют сегодня возможность смотреть телепрограммы и фильмы на премиальном телеканале "МИР HD"; ведет работу радиоканал "МИР" (аудитория эфирного радиовещания в шести странах - свыше 40 млн).

Соучредителями МТРК "Мир", которая основана в 1992 году, являются Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан.-0-