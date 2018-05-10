ЕЭК наладит сотрудничество с Американским обществом по испытаниям и материалам

10 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) наладит сотрудничество в области стандартизации с Американским обществом по испытаниям и материалам (ASTM International) - международной организацией, разрабатывающей добровольные стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
Проект соответствующего меморандума одобрила Коллегия ЕЭК. "Меморандум предусматривает информационно-аналитическое и организационное взаимодействие. Стороны намерены обмениваться информацией, представляющей взаимный интерес, в частности, по требованиям на продукцию химической промышленности, медицинские изделия, в сфере энергоэффективности, умных технологий, включая 3D-печать, смарт-сити и т.д.", - отметили в ЕЭК.
Стороны планируют также содействовать дальнейшей гармонизации межгосударственных и национальных стандартов стран ЕАЭС путем приведения их в соответствие с международными стандартами, в том числе основанными на стандартах ASTM International.-0-
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