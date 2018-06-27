ЕЭК обратилась в Суд ЕАЭС из-за нарушения прав спортсменов-легионеров

27 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) обратилась в Суд Евразийского экономического союза по поводу признаков нарушения союзного законодательства в спортивной сфере, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Принято решение направить обращение в Суд ЕАЭС с просьбой разъяснить положение пункта 2 статьи 97 договора о союзе, - отметили в ЕЭК. - В соответствии с этим положением страны союза в отношении трудящихся государств - членов не устанавливают и не применяют ограничения, предусмотренные их законодательством для защиты национального рынка труда. Исключение - ограничения, установленные в целях обеспечения национальной безопасности и общественного порядка. По мнению комиссии, это положение распространяется и на трудовую деятельность, которую осуществляют профессиональные спортсмены - граждане государств ЕАЭС в физкультурно-спортивных организациях государства трудоустройства ЕАЭС".

В пресс-службе напомнили, что еще в 2017 году Коллегия ЕЭК уведомила страны о необходимости исполнения Договора о ЕАЭС и соблюдения прав профессиональных спортсменов при ведении ими трудовой деятельности.

"Разъяснение Суда ЕАЭС позволит обеспечить единообразное применение норм права по вопросам регулирования трудовых отношений на пространстве ЕАЭС", - подчеркнули в ЕЭК.-0-