ЕЭК одобрила руководство по качеству лекарственных препаратов для приема внутрь

16 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила руководство по качеству лекарственных препаратов с модифицированным высвобождением для приема внутрь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
Документ разработан с целью гармонизации требований, предъявляемых к подтверждению качества лекарств при внесении изменений в регистрационное досье и оценке эквивалентности продукции.
Коллегия ЕЭК рекомендовала также странам Евразийского экономического союза применять данное руководство при планировании и проведении исследований по фармацевтической разработке лекарственных препаратов с пролонгированным и отсроченным высвобождением, основанным на принципе гастрорезистентности.
"Использование руководства позволит производить лекарственные препараты со стабильными заданными параметрами качества и минимизировать временные и финансовые затраты производителей при внесении изменений в состав ранее разработанных лекарственных форм", - отметили в ЕЭК.-0-
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