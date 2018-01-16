ЕЭК одобрила руководство по качеству лекарственных препаратов для приема внутрь

16 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила руководство по качеству лекарственных препаратов с модифицированным высвобождением для приема внутрь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Документ разработан с целью гармонизации требований, предъявляемых к подтверждению качества лекарств при внесении изменений в регистрационное досье и оценке эквивалентности продукции.

Коллегия ЕЭК рекомендовала также странам Евразийского экономического союза применять данное руководство при планировании и проведении исследований по фармацевтической разработке лекарственных препаратов с пролонгированным и отсроченным высвобождением, основанным на принципе гастрорезистентности.

"Использование руководства позволит производить лекарственные препараты со стабильными заданными параметрами качества и минимизировать временные и финансовые затраты производителей при внесении изменений в состав ранее разработанных лекарственных форм", - отметили в ЕЭК.-0-