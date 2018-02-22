ЕЭК ООН отметила активную работу Беларуси по реализации международных природоохранных соглашений

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Ольга Алгаерова во время встречи с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Андреем Худыком отметила активную работу Беларуси по реализации международных соглашений в области охраны окружающей среды. Такая информация размещена на сайте Минприроды, сообщает БЕЛТА.

Андрей Худык отметил, что Беларусь выбрала путь, который предполагает бережное отношение ко всем ресурсам, гармоничное развитие экономики в сочетании с сохранением природы. Много усилий страна прилагает в продвижении зеленой экономики, внедрении устойчивых моделей производства и потребления, формировании устойчивых "умных" городов. Он подчеркнул, что Беларусь активно развивает международное сотрудничество в области охраны окружающей среды, а также выразил благодарность ЕЭК ООН за предоставление эффективной платформы, которая используется Беларусью и всеми странами региона с целью продвижения передовых подходов и инновационных технологий.

В свою очередь Ольга Алгаерова отметила успехи страны в достижении Целей устойчивого развития, плодотворное сотрудничество и активную работу в реализации международных соглашений в области охраны окружающей среды. Исполнительный секретарь ЕЭК ООН подчеркнула, что считает важным обсуждение в перспективе вопроса о присоединении Беларуси к Протоколу по стратегической экологической оценке к Конвенции Эспо.

Беларусь внимательно отслеживает все тенденции внутренней работы различных международных инструментов, включая инструмент стратегической экологической оценки, отметил министр. Даже не являясь стороной тех или иных международных договоров, страна добровольно имплементирует определенные нормы. В национальное законодательство внедрены положения Протокола по стратегической экологической оценке. Он добавил, что возможность присоединения еще к одному международному договору будет дополнительно рассмотрена.-0-