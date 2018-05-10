ЕЭК приняла решения по совершенствованию работы общего рынка лекарств

10 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла сегодня решения по совершенствованию работы общего рынка лекарств Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Утвержденные требования к исследованию стабильности лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций будут использоваться при проведении производителем соответствующих исследований, - пояснили в ЕЭК. - Документ необходим, в частности, для установления срока годности и условий хранения фармацевтической субстанции, лекарственного препарата, имеющего определенный состав, лекарственную форму, дозировку и упаковку. Он позволит устранить дублирование исследований стабильности и обеспечит признание их результатов уполномоченными органами стран ЕАЭС в процессе регистрации лекарств".

Коллегия ЕЭК также утвердила классификатор видов работ и услуг, составляющих медицинскую деятельность, который содержит совокупный перечень представленных в нормативных правовых актах государств ЕАЭС видов лицензируемых медицинских работ и услуг. "Уполномоченные органы союзных стран смогут указывать сведения о медицинских организациях в едином реестре уполномоченных организаций союза, проводящих исследования (испытания) медизделий в целях их регистрации, - отметили в пресс-службе. - Классификатор предполагается использовать при электронном взаимодействии между уполномоченными органами, в том числе при реализации общих процессов в сфере обращения в союзе медицинских изделий".

Коллегия ЕЭК утвердила паспорт и порядок ведения справочника международных непатентованных наименований лекарственных средств. Решением предусмотрено его включение в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации ЕАЭС.

Кроме того, принято руководство по качеству лекарственных растительных препаратов. "В нем содержатся рекомендации по составлению спецификаций на лекарства растительного происхождения и изложению в них качественных и количественных характеристик действующих веществ, - сказали в пресс-службе. - В документе также описана система контроля качества лекарственного растительного сырья и растительных фармацевтических субстанций, витаминов и минералов, которые могут быть дополнительно введены в состав лекарственных растительных препаратов, а также вспомогательных веществ".-0-