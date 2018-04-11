ЕЭК создаст рабочие группы для признания в ЕАЭС документов об образовании медиков, педагогов и юристов

11 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) создаст рабочие группы для решения вопросов о взаимном признании в странах Евразийского экономического союза документов об образовании по медицинским, педагогическим, юридическим и фармакологическим специальностям. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК по итогам заседания Консультативного комитета по вопросам социального обеспечения, соблюдения пенсионных прав, оказания медицинской помощи и профессиональной деятельности трудящихся государств - членов ЕАЭС.

"На заседании Консультативного комитета обсуждены вопросы признания документов об образовании, выданных образовательными организациями (учреждениями образования, организациями в сфере образования) государств - членов ЕАЭС гражданам, которые претендуют на занятие педагогической, юридической, медицинской или фармацевтической деятельностью в другой стране союза без прохождения установленной законодательством государства трудоустройства процедуры признания документов об образовании, а также признание ученых степеней и ученых званий", - проинформировали в пресс-службе.

Участники заседания отметили, что изъятия в этих сферах, предусмотренные Договором о ЕАЭС, не позволяют в полной мере использовать имеющийся у трудящихся - граждан стран союза потенциал, снижают привлекательность этих профессий для них на едином рынке труда.

"В целях упрощения процедуры подтверждения документов об образовании, выданных в государствах-членах при трудоустройстве граждан союза в этих сферах, а также проработки вопросов признания (эквивалентности) документов об ученых степенях и ученых званиях было принято решение создать рабочие группы по каждому направлению", - подчеркнули в ЕЭК.

Кроме того, на заседании Консультативного комитета были рассмотрены вопросы предоставления медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) трудящимся государств союза и членам их семей в России, а также обеспечения медицинской помощью трудящихся и членов их семей в тех странах союза, где система ОМС отсутствует, с учетом предоставления равных гарантий трудящимся и членам их семей с гражданами государства трудоустройства.

"Члены Консультативного комитета договорились рассмотреть данные вопросы на экспертном уровне", - добавили в ЕЭК.-0-