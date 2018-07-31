31 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установила метод определения доли метилового спирта в автомобильных охлаждающих жидкостях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Перечень стандартов, необходимых для исполнения норм технического регламента союза "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям", дополнен документом, который устанавливает метод определения массовой доли метилового спирта в охлаждающих жидкостях для автомобильных двигателей", - отметили в ЕЭК.
В соответствии с новым стандартом массовую долю метилового спирта будут измерять методом газовой хроматографии с использованием пламенно-ионизационного детектора. Метиловый спирт идентифицируют по времени удерживания, массовую долю рассчитают по соотношению высот или площадей хроматографических пиков на хроматограммах градуировочных растворов и пробы.
Ранее принятые изменения в техрегламент ЕАЭС ограничили содержание в охлаждающих жидкостях опасного для организма человека метилового спирта. Его массовая доля не должна превышать 0,05%.
"Требование технического регламента по содержанию метилового спирта в охлаждающих жидкостях для автомобилей начнет действовать через шесть месяцев, - напомнили в ЕЭК. - Переходный период позволит изготовителям и органам по оценке соответствия обеспечить подготовку к реализации этой нормы техрегламента, в том числе применять новый документ в сфере аккредитации".-0-
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