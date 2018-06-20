ЕЭК установила порядок взаимодействия стран ЕАЭС при выявлении нарушения техрегламентов

20 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла порядок взаимодействия органов государственного контроля (надзора) стран Евразийского экономического союза при проведении мероприятий по соблюдению требований технических регламентов ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Органу контроля одной из стран союза, который обнаружил нарушение какого-либо техрегламента ЕАЭС, предлагается в семидневный срок направить в органы госконтроля других стран союза и комиссию уведомление о нарушении и принятии ограничительных мер, - пояснили в пресс-службе. - Уведомление будет содержать название органа государственного контроля (надзора), выявившего товар, который не соответствует нормам техрегламента; дату выявления; наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, у которых обнаружена такая продукция; ряд других сведений".

Уполномоченные органы, получившие информацию, проверят возможные случаи обращения в своих странах небезопасных товаров, указанных в уведомлении. О результатах проверок и принятых мерах они сообщат в орган госконтроля, направивший уведомление.

"При подготовке рекомендации ЕЭК представители сторон выразили готовность к дальнейшему взаимодействию в сфере государственного контроля, чтобы обеспечить взаимное доверие к его результатам и не допустить опасную продукцию на единый рынок союза, - добавили в пресс-службе. - Документ поможет реализовать отдельные положения соглашения o принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований техрегламентов ЕАЭС для гармонизации законодательства государств-членов в этой области. Рекомендация станет основой разработки обязательного к применению порядка взаимодействия органов госконтроля государств-членов, который планируется утвердить решением Совета ЕЭК после вступления в силу соглашения".-0-