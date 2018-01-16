ЕЭК запретила использование фенилацетона при производстве пищевых ароматизаторов

16 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) запретила использование фенилацетона (1-фенилпропан-2-он) при производстве пищевых ароматизаторов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Принято решение об исключении 1-фенилпропан-2-он из перечня вкусоароматических химических веществ, разрешенных для применения при производстве пищевых ароматизаторов (приложение №19 к единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю))", - отметили в ЕЭК.

Кроме того, соответствующие изменения будут внесены в технический регламент "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств".

"1-фенилпропан-2-он является психотропным веществом, и его оборот ограничен в странах союза, - уточнили в ЕЭК. - Оно может использоваться только в научных, учебных целях, экспертной и оперативно-разыскной деятельности".-0-