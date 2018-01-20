Эффективность комиссий по делам несовершеннолетних в Беларуси доказана практикой - МВД

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эффективность работы комиссий по делам несовершеннолетних доказана практикой. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси Виталий Янчин.

Комиссии координируют работу всех госорганов и общественности, которые занимаются предупреждением правонарушений среди детей, защитой их прав и законных интересов. В их состав входят представители местных властей, инспекции по делам несовершеннолетних, общественных объединений, педагоги и медики. "Эффективность такой системы доказана практикой. При этом комиссии стремятся постоянно совершенствовать механизмы взаимодействия, чтобы максимально оперативно обмениваться информацией и выявлять проблемы на ранней стадии, а еще лучше - предупреждать их", - отметил Виталий Янчин. Сейчас, например, вырабатывается конкретный алгоритм действий для учителей, если они заподозрили, что ученик подвергается любому виду насилия.

Таким образом, на практике реализуется закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". Согласно поправкам к нему, вступившим в силу 1 июля прошлого года, все государственные органы, граждане обязаны незамедлительно информировать комиссии о случаях нарушения прав несовершеннолетних, выявлении семей, находящихся в социально опасном положении, подчеркнул представитель МВД.

Благодаря такому подходу в Беларуси который год снижается детская и подростковая преступность. В 2017-м она по сравнению с 2016-м сократилась на 13,3%. Это рекордно низкий показатель за всю историю независимой Беларуси. По словам Виталия Янчина, дети и подростки стали совершать меньше мелких краж и хулиганств - по статистике именно на такие проступки они идут чаще всего. Число подростковых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, снизилось на 40%.

Несколько выросло лишь количество хищений, совершенных с помощью современных компьютерных технологий, а также преступлений, связанных с распространением порнографии. Впрочем, в этом случае, по словам начальника отдела МВД, речь может идти о так называемых неосознанных лайках. В правоприменительной практике фиксируются случаи, когда пользователи интернета, в том числе несовершеннолетние, неосознанно отмечают как понравившиеся различного рода видео- и фотоматериалы порнографического характера. Тем самым они автоматически становятся доступными для других, а это уже является распространением. В этой связи МВД подготовило проект нормативного правового акта о некоторой декриминализации распространения порнографии в интернете. Впервые совершивших такие правонарушения предлагается привлекать к административной ответственности. Уголовная будет грозить тем, кто совершил их повторно в течение года. Смягчение наказания не будет касаться распространителей детской порнографии.

"Мы много внимания уделяем предупреждению преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе связанных с сексуальным насилием. В данном случае МВД предлагает ввести уголовную ответственность за груминг, когда преступник устанавливает психологический контакт с несовершеннолетними с целью сексуальных отношений. Соответствующий законопроект в Беларуси разработан, он находится на стадии согласования с заинтересованными ведомствами. МВД считает, что введение уголовной ответственности за груминг, а такая норма действует более чем в 60 странах мира, будет иметь значительный профилактический эффект", - подчеркнул Виталий Янчин.

В январе комиссии по делам несовершеннолетних исполняется 100 лет. В 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет "О комиссиях для несовершеннолетних". Сегодня они работают на основании положения о порядке их образования и деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров в 2003 году.-0-