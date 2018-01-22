22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эффективность охраны белорусской границы повышается. Об этом свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета об основных итогах оперативно-служебной деятельности органов погранслужбы за 2017 год, сообщает БЕЛТА.

Как проинформировали в Госпогранкомитете, территориальные органы пограничной службы в 2017 году задержали около 600 нарушителей государственной границы (в 2016 году - 524). При этом незаконно пересечь государственную границу Беларуси в пунктах пропуска попытался 61 человек. Более 530 нарушителей пограничники задержали вне пунктов пропуска (в 2016 году - 474 человека).

В 2017 году пограничники выявили более 1,3 тыс. случаев незаконного перемещения через границу и в тыловых районах страны материальных ценностей. Их стоимость составляет около Br8,5 млн. В 2016 году было пресечено более 1,1 тыс. нелегальных попыток провоза ценностей на общую сумму Br6,3 млн.

Продолжается реализация Государственной программы развития и модернизации инфраструктуры государственной границы на 2014-2022 годы. "Введенные в эксплуатацию элементы интегрированной системы охраны границы позволяют дистанционно контролировать обстановку на отдельных участках государственной границе в автоматизированном режиме", - отметили в ГПК. В прошлом году введены в эксплуатацию новые комплексы пограничных застав "Дивин" Пинского пограничного отряда, а также "Островецкая" и пограничного поста "Клевица" Сморгонской пограничной группы.-0-