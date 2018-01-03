Экологи рассказали, что делать с новогодней елью после праздников

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодние ели и сосны после зимних праздников лучше всего оставить на контейнерной площадке для вывоза на полигон ТКО, но есть и другие варианты. О них корреспонденту БЕЛТА рассказали в отделе контроля за обращением с отходами Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"В Беларуси промышленной переработки таких отходов нет, потому что теплоотдача от хвои небольшая, да и объемы не те, - сказала начальник отдела Елена Авраменко. - Но утилизировать натуральные хвойные деревья можно и с пользой. Те, у кого есть дача или частный дом с огородом, могут отвезти ель туда, порубить дерево на растопку, а также измельчить до щепы. Такую мульчу используют для защитного покрытия плодородного слоя почвы".

Также специалисты отмечают, что свежесрубленная хвоя с еще не осыпавшимися ветками могла бы подойти для корма некоторым животным в зоопарке, однако новогодние деревья после праздников, как правило, уже не в той кондиции. Поэтому и сам Минский зоопарк на своем сайте опубликовал просьбу не привозить им такие деревья - учреждение принимает только непроданные ели от лесхозов и других предприятий по реализации этого товара.

"Если распорядиться елью по-хозяйски нет возможности, самое разумное - отнести ее к контейнерной площадке во дворе, чтобы коммунальные службы вывезли их на полигон ТКО", - заключила Елена Авраменко.-0-