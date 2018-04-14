Экологическая кампания "Обустроим малую родину" стартовала в Беларуси

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартовала экологическая кампания "Обустроим малую родину", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы приложим все усилия для наведения порядка на земле. Главная задача акции - привлечь как можно больше людей к этому благому делу. Кампания стартовала в Минске, и сегодня в ней примут участие именитые белорусы, прославившие страну. Вслед за столицей эстафету примут регионы Беларуси", - сказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

Кампания, приуроченная к Году малой родины, пройдет с апреля по октябрь. Под лозунгом "Обустроим малую родину" органы госуправления, учреждения образования, общественные организации и предприятия будут организовывать различные акции и мероприятия по наведению порядка на земле (акции "Зробiм 2018", "Чистый двор", "Восстановим землю вместе", "Помоги природе делом", "Чистый берег", "Чистый водоем", субботники, конкурсы).

Старт акции был дан сегодня в Минске в Парке камней в Уручье. Этот парк выбран не случайно. Контуры карты Беларуси выложены валунами, и уроженцы различных областей страны, которые сейчас проживают в Минске, смогли поучаствовать в субботнике на частичке своей малой родины.

Спортсмены Евгений Цуркин и Александра Герасименя

Андрей Худык

Заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина

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Фото Андрея Покумейко