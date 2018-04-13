13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экологическая кампания "Обустроим малую родину" стартует 14 апреля, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Елена Мелешкова.

Кампания, приуроченная к Году малой родины, пройдет с апреля по октябрь 2018 года. Под лозунгом "Обустроим малую родину" органы госуправления, учреждения образования, общественные организации и предприятия могут организовывать различные акции и мероприятия по наведению порядка на земле (акции "Зробiм 2018", "Чистый двор", "Восстановим землю вместе", "Помоги природе делом", "Чистый берег", "Чистый водоем", субботники, конкурсы).

Цель кампании - внести вклад в благоустройство своей малой родины: района, жилого двора, ближайшего парка или сквера, водоема или реки, тем самым сохраняя их красоту и благоустроенность. Это может быть посадка деревьев или кустарников, обустройство детской площадки, покраска забора и скамеек, уборка мусора, организация контейнеров рядом с местами, где обнаружены крупные скопления отходов.

Мероприятие, которое дает старт кампании, - благоустройство и озеленение Парка камней в Уручье. Этот парк выбран не случайно. Контуры карты Беларуси выложены валунами, и уроженцы различных областей нашей страны, которые сейчас проживают в Минске, смогут поучаствовать в субботнике на частичке своей малой родины. Планируется также проведение мастер-классов по созданию экологического панно "Сбережем малую родину" и изготовлению синичников.-0-