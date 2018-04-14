Экологическую кампанию "Обустроим малую родину" поддержат все регионы Беларуси - Щеткина

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экологическую кампанию "Обустроим малую родину" поддержат все регионы Беларуси, сообщила журналистам заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) Марианна Щеткина во время старта кампании в Парке камней в Уручье, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня кампания "Обустроим малую родину" стартовала в Минске. Наверное, это правильно, так как столица - сердце страны, и именно здесь принимаются большие стратегические решения. Из Минска кампания распространится во все уголки Беларуси, и каждый человек должен принять в ней участие. Чтобы жить в красивой стране, нужно приложить к этому усилия. Сейчас по всей Беларуси идут субботники, и обязательно нужно навести порядок на своей малой родине и там, где живешь", - сказала Марианна Щеткина.
Экологическая кампания, приуроченная к Году малой родины, пройдет с апреля по октябрь. Под лозунгом "Обустроим малую родину" органы госуправления, учреждения образования, общественные организации и предприятия будут организовывать различные акции и мероприятия по наведению порядка на земле ("Зробiм-2018", "Чистый двор", "Восстановим землю вместе", "Помоги природе делом", "Чистый берег", "Чистый водоем", субботники, конкурсы).
Цель кампании - внести вклад в благоустройство района, жилого двора, ближайшего парка или сквера, водоема или реки, тем самым сохраняя их красоту. Это может быть посадка деревьев или кустарников, обустройство детской площадки, покраска забора и скамеек, уборка мусора, организация контейнеров рядом с местами, где обнаружены крупные скопления отходов.-0-
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