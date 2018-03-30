Экологичный кондиционер, умные жалюзи и другие изобретения поразили жюри конкурса "Энергомарафон"

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатный экологичный кондиционер, умные жалюзи с солнечными панелями и другие работы стали победителями и призерами XI Республиканского конкурса "Энергомарафон", итоги которого были торжественно подведены сегодня в Минске на базе Центра дополнительного образования детей и молодежи "Контакт", передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил на открытии праздника председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко, конкурсанты - это драйверы экономики Беларуси. "Все богатые люди планеты делятся на две категории: те, кто много производит, продает, торгует, и те, кто может рационально использовать имеющиеся ресурсы. Я считаю, что многие из участников конкурса - это будущие состоятельные люди, благодаря которым и наша страна будет процветать", - сказал Виктор Назаренко.

Награждение победителей состоялось в четырех номинациях. Лучшим проектом практических мероприятий по энергосбережению признана работа 11-классника СШ №48 Минска Валерия Пристрома "Природный рекуператор - экологичный бесплатный кондиционер". Простота идеи поражает: из обрезанных пластиковых бутылок составляется панель, которая встраивается в оконный проем горловинами бутылей внутрь помещения. Воздух, проходя через такие трубки, за счет изменения давления охлаждается. Испытания опытной модели показали: за час температура комнаты площадью 64 куб.м снизилась на 4 градуса. При этом нет ощущения сквозняка, чувства сухости и шума, как от коммерческих кондиционеров, которые еще и потребляют энергию.

Награды получили победители и призеры в номинациях "Культурно-зрелищное мероприятие по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов", "Художественная работа по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов", "Система образовательного процесса и информационно-пропагандистской работы в сфере энергосбережения в учреждении образования".

"Такие конкурсы необходимы, чтобы поддержать молодежь, которая думает о будущем нашей страны, - отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА заместитель председателя Госстандарта - директор департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко. - Уверен, что для конкурсантов через пару лет не составит проблем строить не только энергопассивные дома, но и целые города. Современная молодежь понимает, как будет работать такой город. Потому что проекты, которые мы увидели, уже сейчас функционируют, например, на базе самих учреждений образования: различные мини-ТЭЦ, экологичные кондиционеры воздуха и прочие технологии, позволяющие снизить энергопотребление до 60-70%".

Что немаловажно, "Энергомарафон" - это своеобразные смотрины разработок юных и молодых рационализаторов. Конкурс проводится при поддержке компаний, которые занимаются внедрением энергоэффективных технологий, разработкой оборудования. И их представители участвуют в рассмотрении и отборе проектов.

Со многими из конкурсных работ и не только можно было наглядно ознакомиться на республиканской тематической выставке учебно-методических, дидактических материалов и экспонатов по энергосбережению, организованной в центре "Контакт". Привлекали внимание примеры различных видов оборудования, переделанных из старых приборов силами учащихся и мастеров Минского государственного колледжа сферы обслуживания; презентация цементно-стружечных блоков (арболит) из опилок столярно-производственных мастерских - разработка Минского государственного профтехколледжа строителей им. В. Каменского. Интерес вызвал и проект "Дуотермоген" Могилевского государственного областного лицея №3 и СШ №21: с использованием элементов Пельтье разницу температуры воды в трубах можно преобразовывать в электроэнергию. В лицее, например, таким образом обеспечено освещение туалета. Ребят помладше на выставке занимали мастер-классами и полезными советами представители двух столичных школ №№11 и 51, которые вместе реализуют проект "Белорусский отряд бережливых ребят" (БОБР). Словом, мир энергоэффективного и экологичного будущего благодаря творчеству юных талантов стал ближе и реальнее для каждого участника мероприятия.-0-