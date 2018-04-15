Экология является базовым вопросом при застройке парка "Великий камень" - Снопков

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экология является базовым вопросом при застройке Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Об этом в программе "Неделя" на телеканале СТВ заявил заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков, сообщает БЕЛТА.

"Экология - базовый вопрос. Нам не нужно производство, которое будет загрязнять природу нашей красивой Беларуси", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном негативном влиянии на состояние окружающей среды строящихся на территории парка предприятий.

Замглавы Администрации отметил, что по идеологии, которую вложил Президент в индустриальный парк, это не только комфортное место для организации производства, но и современное, экологически чистое место жизни. "И мы стараемся это реализовать. Поэтому в конце прошлого года парк, с учетом имеющейся инфраструктуры и реализуемых при строительстве подходов, получил европейский сертификат менеджмента экологического качества, которое будет каждые полгода перепроверяться и подтверждаться. На данный момент это единственное место на постсоветском пространстве, где есть такой сертификат", - подчеркнул Николай Снопков.

Как сообщалось, Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" первым в Беларуси получил сертификат EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) Европейского союза как свидетельство образцовой экологической направленности. Цель EMAS - улучшить и сделать более эффективной работу по защите окружающей среды, способствовать постоянному улучшению экологических характеристик деятельности организаций. Получение свидетельства является добровольным, его наличие создает позитивный образ организаций, демонстрируя осознание их ответственности за окружающую среду.-0-