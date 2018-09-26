Экотропы Минска появились на "Яндекс. Карты"

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экологические тропы, обустроенные на территории Минска, появились на интерактивной карте мобильного приложения "Яндекс. Карты", сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая группой информационного обеспечения Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Алеся Ермоленко.

Для того чтобы их увидеть, нужно в поисковике сервиса ввести название экотропы. "Пока здесь представлены не все городские зеленые маршруты. На карте обозначены "Город птиц", "Цна", "Каменная Горка", "Медвежино", тропы вдоль реки Лошица, в заказнике "Лебяжий", - сказала Алеся Ермоленко.

Всего в Минске насчитывается девять экотроп. Работа по их созданию инициирована Минским городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды в 2016 году. Мероприятия были включены в районные планы по благоустройству на 2017-2018 годы. Маршруты разработаны с участием специалистов Национальной академии наук (институтов экспериментальной ботаники и природопользования) и общественных организаций.

Экологическая тропа - специально оборудованный маршрут для проведения эколого-просветительских и познавательных мероприятий. С их перечнем можно ознакомиться на сайте городского комитета.-0-