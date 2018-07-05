ЭКСКЛЮЗИВ: Универсам "Центральный" как продукт эпохи

В этом году ко Дню Независимости Республики Беларусь минский универсам "Центральный" запустил уникальный проект Moments of History (Моменты истории): огромные фотографии в человеческий рост современного проспекта Независимости украсили переход из кафетерия в торговый зал. На архивных черно-белых фото запечатлены моменты восстановления проспекта в послевоенный период.

"Универсам "Центральный" - действительно знаковый магазин. Не только потому, что он расположен на центральном проспекте. Его ценность – в его историческом прошлом. Проспект и магазин поднимались и создавались в одну эпоху, они неразрывно связаны между собой. Именно эти исторические моменты мы хотели отразить в нашем проекте", - прокомментировал корреспонденту БЕЛТА запуск проекта директор ЗАО "Универсам "Центральный" Андрей Застенский.

Белорусское телеграфное агентство с этого материала начинает публикацию серии статей, посвященных самому знаменитому минскому универсаму, его истории, традициям и современности, неразрывно связанным с историей города Минска и его горожан.

Вместо предисловия...

Большинство коренных жителей любого столичного города - будь то парижанин или москвич - всегда с радостью покажет приезжему какое-нибудь достопримечательное здание, совершенно не имеющее отношение к официальным туристическим маршрутам, но обладающее своей, неповторимой и интересной, историей.

В Москве старожилы обязательно укажут вам на Елисеевский гастроном на Тверской, не забыв попотчевать благодарного слушателя всевозможными байками про легендарного директора советских времен Юрия Соколова.

Парижане отведут вас к знаменитому ресторану Maxim в VIII округе французской столицы, когда-то славившемуся цыганским хором и штатом официантов, состоявшему сплошь из бывших белогвардейских офицеров.

Киевляне обратят внимание туриста на знаменитую в 80-х годах XX века распивочную "Оксамит" на улице Прорезной, 24, где когда-то угощались вином и кофе знаменитые кинорежиссер Сергей Параджанов и киноактер Василий Шукшин.

Есть такое место и в Минске. История универсама "Центральный", расположенного сегодня на проспекте Независимости, 23, неразрывно связана с историей Минска и минчан разных поколений. Если бы здание этого любимого многими жителями белорусской столицы универсама могло бы говорить, оно поведало бы многое...

О том, как в разрушенном во время Великой Отечественной войны городе днем и ночью люди со всех уголков многонациональной страны строили монументальные здания, ничем не уступающие архитектурным шедеврам иных европейских столиц. О том, как долгие годы осенью мимо него людской поток нес знамена и портреты любимых вождей, распевая патриотические песни и свято веря в светлое будущее. О том, как памятной ночью 1996 года рядом с ним открылось невиданное по тем временам чудо - иностранный ресторан быстрого питания, который чуть ли не штурмом брала тогдашняя молодежь. О том, как менялся главный проспект столицы, год из года хорошея уже в новом, независимом государстве. О том, как на его ступеньках влюбленные назначали свидания и друзья договаривались о шумных вечеринках. О том, как озабоченные мужья бежали в его просторные торговые залы, поминутно сверяясь со списком необходимых покупок, а жены спешили купить очередной бритвенный набор в канун 23 февраля.

Но, увы... Здание, к сожалению, не умеет говорить. Давайте попробуем это сделать за него, перелистывая страницы истории такого культового для многих минчан места.

Немного истории

Главная магистральная улица Минска, на которой расположен ныне универсам "Центральный", ведет свою историю с весны 1801 года, когда началась трассировка новой улицы Захарьевской, которая сегодня именуется проспектом Независимости. В те времена улица была названа в честь первого гражданского губернатора Минска Захария Яковлевича Корнеева. Сам Захарий Яковлевич был личностью весьма примечательной. Полковник русской армии, известный масон, он многое сделал для Минска и Минской губернии за время своей исправной десятилетней службы (1796-1806 гг.). Например, именно при нем было положено основание скверу, получившему в 1870 году название Александровского. Именно в этом сквере во все времена "тусовалась" молодежная публика, облюбовав удобные скамейки и попивая прохладительные напитки, купленные в "Центральном".

Сама улица, а сегодня проспект, многократно переименовывалась. Как ее только не называли власти конкретного исторического периода... 1812 год - после оккупации города французскими войсками она была переименована в Новый город, 1918 год - немецкая оккупация, улица называется Гауптштрассе, 1919 год - улица переименована в Советскую, 1920 год - польская оккупации, переименована в улицу Адама Мицкевича. Не улица, а некий исторический хронограф! С 3 июля 1944 года улица становится вновь Советской, а статус проспекта эта улица приобрела в сентябре 1952 года и стала проспектом Сталина. В ноябре 1961 года проспект имени Сталина был переименован в Ленинский проспект. В 1991 же году после распада Советского Союза проспект был переименован в проспект Франциска Скорины, а в 2005 году - в проспект Независимости.

"А при чем здесь универсам "Центральный?", - спросите вы. Притом, что именно в этом месте, где находится сегодня универсам "Центральный", до революции 1917 года располагалась знаменитая среди тогдашних горожан кафе-кондитерская Венгржецкого. Вот как описывает атмосферу этого кафе в своих воспоминаниях один из жителей Минска того времени: "...овеянная запахом, от которого у юнцов блестели глаза... Торты: мешок с картофелинами. Или башня. Терема. Розы с нарциссами". Именно в этом кафе вспыхивали первые романы минских гимназистов с ученицами близлежащих частных женских школ, здесь заключали сделки бородатые солидные купцы, сюда наведывались офицеры минского гарнизона со своими семьями. Зимой неподалеку заливался каток, где по субботам и воскресеньям играл духовой оркестр. Рядом располагалась колбасная, славившаяся среди столичной публики охотничьими колбасками по-тирольски. Так что географическое положение места, в котором сейчас расположен универсам "Центральный", имеет свои давние гастрономические и общественные традиции.

Символ социалистической торговли

Великая Отечественная война практически не оставила камня на камне от исторического архитектурного облика Минска. На улице Советской, заложившей основу будущему проспекту Независимости, к моменту освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков осталось только десять полуразрушенных домов.

Начало строительства на Проспекте Сталина (Проспекте Независимости). Фото БЕЛТА

Руководством страны было принято решение о коренной реконструкции города, в том числе к 1952 году был спроектирован проспект Сталина. Часть проспекта от площади Независимости до площади Победы было решено построить в классическом стиле. Строительство успели закончить до 1955 года, когда в СССР началась кампания по борьбе с архитектурными излишествами. Основным архитектором минского проспекта был определен Михаил Парусников, профессор Московского архитектурного института, выходец из известной московской аристократической семьи. В 1961 года проспект имени Сталина был переименован в Ленинский проспект.

Демонстрация трудящихся на проспекте Сталина, на заднем плане строительство дома № 23. Фото БЕЛТА

Учитывая распоряжения партии и правительства, а также пожелания простых жителей столицы, архитекторы Михаил Парусников и Георгий Заборский спроектировали расположение на первом этаже жилого дома по адресу проспект Ленина, 23 (сейчас проспект Независимости) большого продовольственного магазина. Строительство дома закончилось в 1953 году. Практики витиеватых наименований современных торговых центров тогда не существовало. Магазин назвали просто "Магазин № 13" и отнесли его к райпищеторгу Ленинского района г. Минска. В последствии он вошел в состав Центрального райпищеторга. Именно этот магазин и стал предшественником культового ныне универсама "Центральный".

Минск, проспект Ленина, 70-е годы. Фото БЕЛТА

Из-за своего удобного расположения и отличного снабжения магазин сразу же стал любимым местом покупок как для минчан, так и для гостей столицы. Сюда всегда любили заскочить участники традиционных демонстраций на годовщину Октябрьской революции, чтобы прикупить что-нибудь вкусненькое на праздничный стол.

Октябрьская демонстрация советских трудящихся на Проспекте Ленина. Фото БЕЛТА.

Жизнь под своим современным названием универсам "Центральный" начал с 1977 года. Именно в это время к жилому дому пристроили большой торговый зал. Подниматься в него необходимо было по двум крутым лестницам. Прежнее же помещение магазина стало своеобразным вестибюлем. В нем остался кафетерий с длинной барной стойкой у окна. Дирекция универсама постаралась сохранить дух советского классицизма в виде массивных люстр и барельефов с напоминанием о трудовых достижениях советского народа.

В ночь перед торжественным открытием универсама 27 февраля 1977 года все работники универсама были на рабочих местах. Мыли стены, убирали, красиво выкладывали товар. И хотя в день своего открытия универсам проработал всего два часа, с 17:00 до 19:00, у всех участников действа до сих пор сохранились ощущения большого праздника.

Жители столицы БССР выбирают продукты в универсаме "Центральный". Фото БЕЛТА

Практически сразу универсам "Центральный" стал флагманом БССР по торговле продуктами питания и промышленными товарами. Магазин, находящийся в самом центре столицы республики, славился прекрасными отношениями с Министерством торговли. Любимый продукт советских граждан - колбаса - продавался здесь в невиданном для тех времен ассортименте - до 80 наименований. И это при том, что во многих городах тогдашнего СССР граждане знали только несколько видов колбасных изделий: "Докторская" высшего сорта, "Краковская" или "Столичная".

Но не только хлебом единым был жив в те времена советский человек благодаря стараниям коллектива универсама "Центральный". Импортная посуда, невиданные по тем временам финские средства для глажки белья, заветные для многих аудиокассеты "BASF" из самой ФРГ - все это можно было увидеть на прилавках главного универсама белорусской столицы.

Даже в советские времена универсам "Центральный" удивлял своих покупателей оригинальной выкладкой товаров. Фото БЕЛТА

Несмотря на кажущуюся элитарность, в структуре универсама уже тогда закладывались некие тенденции демократичного обслуживания слоев населения с не самыми высокими доходами. Этакий советский фастфуд...

Студенты близлежащих вузов с удовольствием подкреплялись в кафетерии на первом этаже заварными пирожными, кофе с молоком. Большой популярностью пользовались бутерброды с салом на хлебе, а также с вареной колбасой. Фирменный кофейный коктейль "Орфей" попробовал хоть раз в жизни наверное каждый взрослый минчанин того времени.

Простые рабочие и даже представители ИТР любили в свободное время после работы хлебнуть бокальчик пивка у знаменитой длинной стойки на первом этаже.

Во времена перестройки и гласности универсам "Центральный" вместе со всем советским обществом тоже не остался в стороне от прогресса. В нем появились первые в Минске экспресс-кассы финского производства. Магазин одним из первых перешел на самообслуживание. В 1995 году в "Центральном" появилось одно из первых в стране специальных устройств, которое сейчас принято называть "электронной очередью".

В 1999 году в универсаме открылся собственный кондитерский цех. Одним из брендов этого цеха и по сей день является знаменитый торт "Мечта". Кондитеры "Центрального" с гордостью отмечают, что в странах СНГ этот фирменный торт уже давно является своеобразным продуктовым брендом Беларуси, ни в чем не уступая своему украинскому собрату, торту "Киевский". Белорусский торт за многие годы сохранил натуральные ингредиенты и в своем оригинальном виде нигде больше не продается.

Ежедневно в кондитерском цехе минского универсама Центральный производится 200-250 тортов различных сортов. Фото БЕЛТА

Уверенные шаги в будущее

Новый импульс движению универсама "Центральный" вперед придали проведенная в 2017 году реконструкция и ремонт торговых площадей. До этого последний масштабный ремонт в торговом зале производился в 2005 году.

Совместить несовместимое - дух прежних эпох и современность - такую задачу ставили перед собой собственники магазина. Разработку проекта нового «Центрального» доверили известному архитектурному бюро, имеющему большой опыт работы над проектами как в Беларуси, так и за ее пределами.

Новый проект полностью изменил концепцию и стилистику магазина, были реализованы новые интерьерные решения, магазину была добавлена современность, продиктованная временем. В универсаме появились новые островки и зоны, поменялись цветовые решения, полностью произведена замена торгового оборудования, расширена торговая матрица - появились товары класса премиум.

На фасаде появился обновленный логотип "Центрального" - его разработал известный белорусский дизайнер - член союза художников Беларуси, участник международных фестивалей рекламы. Неизменным остался лишь первый этаж универсама - кафетерий с его барельефами и лепниной, которые являются архитектурной ценностью города.

Несмотря на все новинки: вывеску с дизайнерским логотипом в виде буквы Ц, фирменную спецодежду продавцов, разработанную по индивидуальному заказу, и бесплатный Wi-Fi, нынешнее руководство универсама "Центральный" прилагает немалые усилия для того, чтобы общий исторический имидж магазина как любимого места покупок и свободного времяпрепровождения жителей Минска и его гостей, наработанный годами, сохранился и в наше время.

Покупки в обновленном универсаме "Центральный" - это всегда повод для хорошего настроения. Фото БЕЛТА

Универсам "Центральный" в цифрах

Сегодня "Центральный" - закрытое акционерное общество, у которого около 150 акционеров - физических и юридических лиц, в том числе действующие и бывшие сотрудники универсама. В универсаме работают около 250 человек. Прибыль компании в 2015 году составила 352 тыс. рублей, в 2016 - 528 тыс. рублей. В ближайшие годы компания намерена увеличить ежегодную чистую прибыль до + 20% к уровню 2016 года.

Материал подготовлен при содействии ЗАО "Универсам "Центральный"

Александр Карабликов