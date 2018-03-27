27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперимент по закреплению охотников за охотугодьями будет проходить в Беларуси до 2020 года, сообщил сегодня председатель республиканского совета РГОО "БООР" Юрий Шумский, передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Шумский рассказал, что в Беларуси будет проходить эксперимент по закреплению охотников за охотугодьями. "Согласно указу №112 есть перечень охотничьих хозяйств (их 12, по два в каждой области), где будет проводиться эксперимент, рассчитанный на три года - 2018-й, 2019-й и 2020-й. Это переломный момент в охотничьем хозяйстве", - подчеркнул он.

Председатель республиканского совета РГОО "БООР" напомнил, что сегодня охотники - это скорее потребители. "Что в охотничьем хозяйстве и как, растет там численность зверя или нет - это их мало интересует. Это интересует лишь охотпользователей. Мы же хотим, чтобы наши охотники были хозяевами в охотничьих угодьях, чтобы они были заинтересованы в увеличении популяции животных", - отметил он.

Юрий Шумский обратил внимание, что такое закрепление охотников за конкретными охотхозяйствами позволит в том числе удешевить охоту. "Если у охотника есть деньги, то он может купить путевку и поохотиться. А если средств таких нет, то человек может прийти и поработать в охотхозяйстве, и за это у него будет возможность охотиться. И мы выступаем за то, чтобы охота для него была бесплатной на все виды, кроме нормированных. Это все прописано в указе", - заявил он.

Председатель совета обратил внимание, что подобный эксперимент должен помочь решить еще одну проблему. "По данным Минфина, у нас идет падение числа активных охотников. Чтобы можно было охотиться, ежегодно человек должен уплачивать госпошлину на право охоты. За 2016 год ее уплатили 50,8 тыс. охотников, а за 2017-й - 48 тыс. Надеемся, что этот эксперимент позволит вовлечь большее количество граждан в этот процесс, в том числе и молодежь", - констатировал он.

Как сообщалось, на прошлой неделе Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №112 "Об охоте и ведении охотничьего хозяйства". Документом предусматривается ряд мер, направленных на совершенствование ведения охотничьего хозяйства и охоты. В частности, упрощается механизм предоставления юридическому лицу в аренду охотничьих угодий с увеличением возможного срока аренды до 20 лет, устанавливаются новые формы необходимых для охоты документов и упрощается порядок их заполнения.

В Беларуси упрощаются условия ведения охотничьего хозяйства и охоты Документом предусматривается ряд мер, направленных на совершенствование ведения охотничьего хозяйства и охоты.

Кроме того, предусмотрены меры, направленные на повышение доходности охотничьих хозяйств за счет включения в перечень охотничьих животных гоголя, свиязи и цапли белой большой, упрощения порядка использования оружия иностранными гражданами на территории Беларуси. Указом конкретизируются отдельные термины (понятия), используемые в охотхозяйственной деятельности, а также систематизируются таксы для определения размера вреда, причиненного окружающей среде.

Для повышения заинтересованности охотников в надлежащем осуществлении охраны ресурсов охотничьих животных и их воспроизводства документом предусматривается проведение эксперимента по закреплению охотничьих угодий за первичными организационными структурами Белорусского общества охотников и рыболовов.-0-