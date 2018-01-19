Экспериментальная женская группа будет учиться заготавливать лес с помощью харвестеров и форвардеров

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства проводит набор экспериментальной женской группы по подготовке машинистов многооперационных лесозаготовительных машин (харвестеров и форвардеров), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
Чтобы пополнить ряды учащихся, девушкам необходимо иметь свидетельство тракториста-машиниста с отметкой о разрешении управлять тракторами и машинами категории В, а также медицинскую справку соответствующего образца.
Обучение начнется по мере комплектования группы (минимум 12 человек) и будет проходить на протяжении нескольких недель. В программе курсов предусмотрено изучение устройства и правил эксплуатации многооперационных лесозаготовительных машин, технологий, приемов и методов работы на заготовке и вывозке древесины, требований техники безопасности при их эксплуатации, культуры производства и др.
Специалисты надеются на успешную реализацию образовательно-производственного проекта.-0-
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