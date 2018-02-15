Экспериментальные образцы биологического клапана сердца изготовят в Беларуси в IV квартале

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые экспериментальные образцы биологического клапана сердца планируется изготовить в Беларуси в четвертом квартале 2018 года. Об этом сообщил сегодня журналистам главный инженер ОАО "Завод "Электронмаш" Андрей Москаленко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В четвертом квартале этого года мы планируем изготовить первые экспериментальные образцы биологического клапана сердца", - сказал Андрей Москаленко. Использование этого клапана позволит улучшить качество жизни пациентов.

В настоящее время холдинг "Планар" производит только механические клапаны сердца. В 2017 году их было произведено около 1,6 тыс. "В прошлом году предприятие было сертифицировано по международному стандарту для производства изделий медицинского назначения. Аттестовал нас итальянский институт. Сертификат вступил в действие. Мы идем к тому, чтобы организовать поставки механических клапанов сердца на экспорт", - отметил главный инженер.

Научно-производственный холдинг точного машиностроения "Планар" - единый научно-технический комплекс предприятий, который на базе самых современных технологий и синтеза последних достижений науки и техники в различных областях знаний разрабатывает и производит сложнейшее оптико-механическое, контрольно-измерительное и сборочное оборудование для производства изделий микроэлектроники. В него входят ОАО "Планар", ОАО "КБТЭМ-ОМО", ОАО "Завод "Электронмаш" и другие предприятия.-0-