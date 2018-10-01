Эксперты 40 стран оценят прогресс в области народонаселения на конференции в Женеве

1 октября, Женева /Корр. БЕЛТА/. Региональная конференция Европейской экономической комиссии ООН "Варианты выбора: динамика численности населения и устойчивое развитие", которая проходит 1-2 октября во Дворце Наций в Женеве, призвана оценить успехи выполнения в регионе Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР), выявить пробелы и найти пути решения. Об этом заявила сегодня на открытии конференции директор Департамента статистики ЕЭК ООН Лидия Братанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Лидия Братанова подчеркнула, что основой для прений на конференции станет региональный доклад, подготовленный совместно с ЮНФПА и национальными экспертами, представителями организаций гражданского общества. В нем отражен прогресс выполнения Программы МКНР за почти 25 лет в странах региона (всего их 56), а также основные чаяния, которые, пока не воплощены в реальность, "чтобы каждый человек был здоров и мог реализовать свой потенциал, каждая беременность была желанной и т.д."

Выполнение некоторых задач затрудняется ситуацией в регионе, когда на фоне старения населения наблюдается еще и сокращение трудоспособного молодого населения, в том числе из-за миграционных процессов. "Включенность в общественную и экономическую жизнь страны людей пожилого возраста, с инвалидностью, представителей различных меншинств и так далее, гендерное равенство - все это предпосылки для достижения Целей устойчивого развития до 2030 года", - добавила Лидия Братанова.

"Очень важно, что на конференцию в Женеву приехали представители 40 стран из 56 участниц ЕЭК ООН, также представители 45 организаций гражданского общества, различных сообществ, молодежи, пожилые, люди, проживающие с ВИЧ, жертвы насилия и дискриминации. Никто не должен остаться в стороне, как и гласит посыл Повестки-2030", - отметила она.

Помощник Генерального секретаря ООН и заместитель Исполнительного директора ЮНФПА Дередже Вордофа также отметил широкое представительство более 300 делегатов. "Мы вступаем в эру устойчивого развития, посвященную преобразованию нашего мира. И важен голос каждого. Страны региона поделятся опытом и обратят внимание на проблемы, которые еще остаются нерешенными, - сказал Дередже Вордофа. - Прогресс есть, но наше путешествие не завершено. Стигматизация общества и другие факторы сдерживают позитивные процессы".

Директор Регионального офиса ЮНФПА для стран Восточной Европы и Центральной Азии Аланна Армитаж рассказала о программе конференции и представила сопредседателей трех тематических заседаний. Первое из них - "Динамика численности населения и устойчивое развитие" - ведет министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич. "Это не случайно. Беларусь добилась больших успехов в выполнении повестки МКНР. В этой стране одна из самых низких младенческих смертностей в мире (она практически исключена), полностью отсутствует передача заболеваний от матери к ребенку", - отметила Аланна Армитаж.

Основное внимание на конференции будет уделено ключевым мерам по решению проблем, связанных с динамикой народонаселения и устойчивым развитием, молодежной и семейной политикой, сексуальным и репродуктивным здоровьем людей, а также вопросов неравенства, социальной интеграции и права.

Конференция, организованная совместно ЕЭК ООН и ЮНФПА, направлена на укрепление связей между МКНР и Повесткой дня для устойчивого развития до 2030 года, подтверждение приверженности Программе действий МКНР в регионе. Итоги встречи в форме резюме докладчиков будут включены в глобальный обзор, который состоится на 52-й сессии Комиссии по народонаселению и развитию в 2019 году.

Европейская экономическая комиссия ООН - региональная организация Экономического и Социального совета ООН, созданная в 1947 году для содействия развитию экономического сотрудничества между странами - членами этой комиссии.-0-