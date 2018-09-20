Эксперты Беларуси и Словакии обсудят разработку инновационных методов лечения рака

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты Беларуси и Словакии обсудят совместную разработку инновационных методов лечения рака, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

В Минске 25 сентября пройдет первое заседание белорусско-словацкой комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий. "Специалисты обсудят взаимодействие с организациями стран ЕС в инициативе Евросоюза "Восточное партнерство" и по программе "Горизонт 2020", реализацию белорусско-словацких научных проектов, в том числе в сфере медицины - по разработке инновационных высокотехнологичных методов персонализированного лечения и диагностики рака", - рассказали в ГКНТ.

Планируется обсудить проведение первого конкурса совместных научно-технических проектов. Всего в повестке дня заседания восемь вопросов.

Белорусскую часть комиссии возглавит председатель ГКНТ Александр Шумилин, словацкую - государственный секретарь Министерства образования, науки, исследований и спорта Ольга Нахтманнова.-0-