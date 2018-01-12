Эксперты из Беларуси и России обсудят организацию передвижения иностранцев во время ЧМ по футболу

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа экспертов из Беларуси и России обсудит организацию передвижения иностранцев во время чемпионата мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России. Об этом сегодня сообщил журналистам начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские и российские правоохранители будут достаточно интенсивно работать во время чемпионата мира по футболу. "На территории двух государств будет создана рабочая группа экспертов, которая будет обсуждать режим передвижения иностранных граждан на футбол и транзитный проезд через территорию Беларуси. В перспективе также работа над II Европейскими играми, чемпионатом мира по хоккею в 2021 году в Беларуси", - проинформировал Алексей Бегун.

Он отметил, что в случае принятия соглашения о взаимном признании виз, а также других документов по краткосрочному пребыванию иностранных граждан на территории Беларуси и России, компетентные органы двух стран наладят обмен информацией в онлайн-режиме о выданных и аннулированных визах. "Появятся новые информационные банки данных, новые информационные массивы, что будет способствовать более слаженной работе правоохранителей, прогнозированию миграционных потоков, их анализу и выработке соответствующих управленческих решений", - сказал Алексей Бегун.

По его словам, в ближайшее время переговоры с компетентными органами России по проекту соглашения о взаимном признании виз будут продолжены, очередной раунд переговоров должен состояться на территории Беларуси. "Российская сторона настаивает на том, чтобы соглашение начало применяться в первом квартале текущего года в связи с приближающимся чемпионатом мира по футболу. Обе стороны в этом заинтересованы", - отметил Алексей Бегун.

На данный момент в рамках межведомственного взаимодействия Беларусь и Россия обмениваются информацией в отношении тех лиц, которые в силу определенных обстоятельств нарушили режим безвизового пребывания в Беларуси, а также выехали в Россию. "У нас налажен постоянный обмен соответствующей информацией, а нарушителей мы регулярно включаем в список лиц, въезд которых на территорию Союзного государства запрещен или нежелателен, - подчеркнул Алексей Бегун. - Такой обмен информацией происходит постоянно. Кроме того, действует межгосударственная рабочая группа, координирующая все вопросы миграционной политики на территории Союзного государства. В рамках ее работы также обсуждался вопрос о совместных механизмах контроля за пребыванием иностранцев на территории Беларуси".

Как проинформировал представитель МВД, за время действия в Беларуси безвизового режима было выявлено около 500 нарушителей законодательства о безвизе, милицейское ведомство усилило информационную работу среди прибывающих иностранцев. "В основном нарушители - это граждане стран Евросоюза, которые в силу определенных обстоятельств, несмотря на то что имеют визу РФ, пользуются безвизовым режимом въезда в Беларусь и выезжают в Россию. Мы считаем их нарушителями законодательства и включаем в список лиц, въезд которых на территорию Беларуси запрещен или нежелателен, и на территорию Союзного государства также", - сказал Алексей Бегун.

Говоря о расширении режима безвиза в Брестском и Гродненском регионах, правоохранитель рассказал, что пока количество иностранцев, которые воспользовались новой возможностью и въехали в Брестскую область, не очень большое - около 20 человек. Гродненский же регион посетили несколько сотен иностранных туристов.-0-