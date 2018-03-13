Эксперты из Швеции поделятся опытом оценки производственно-складской недвижимости

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты из Швеции поделятся с белорусскими коллегами опытом в области массовой оценки производственно-складской недвижимости, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.
Встречи специалистов пройдут до середины марта в Национальном кадастровом агентстве в рамках белорусско-шведского проекта по совершенствованию системы управления земельными ресурсами и городским развитием с использованием современных методов и технологий.
16 марта состоится семинар "Поиск общего: налоги, оценка, градостроительство", где стороны обсудят дальнейшие планы. В мероприятии также примут участие представители ОО "Земельная реформа", Госкомимущества, Министерства по налогам и сборам, БелНИИП градостроительства.
Как отметили в комитете, до ноября текущего года в Беларуси предстоит завершить работу по определению кадастровой стоимости земель по виду функционального использования "производственная зона", и опыт Швеции востребован с точки зрения актуализации и гармонизации кадастровой стоимости и налоговой базы.
Один из руководителей белорусско-шведского проекта Ханс Седерблем подчеркнул, что промышленные объекты в силу ряда причин являются самыми сложными для оценки, у белорусских коллег будет возможность получить актуальную информацию по данному сегменту недвижимости. В Швеции как раз завершается очередной тур массовой оценки объектов промышленной недвижимости, проводимой раз в шесть лет.-0-
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