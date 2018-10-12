Эксперты МАГАТЭ проверили готовность Белгидромета к реагированию на ядерные или радиологические ЧС

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты миссии МАГАТЭ по рассмотрению аварийной готовности и реагирования (EPREV) оценили готовность Белгидромета к реагированию на ядерные или радиологические чрезвычайные ситуации. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Как пояснили в ведомстве, целью визита также являлась оценка соответствия отраслевой системы аварийной готовности и реагирования Минприроды международным рекомендациям МАГАТЭ, выработка рекомендаций по совершенствованию национальной инфраструктуры аварийной готовности и реагирования на ядерные и радиологические аварийные ситуации.

Эксперты ознакомились с работой службы метеорологических прогнозов, отдела оперативных данных радиационного контроля и мониторинга чрезвычайных ситуаций, посетили лаборатории, задействованные при радиационном мониторинге.

На встрече обсуждены вопросы совершенствования метеорологических прогнозов, взаимодействия и передачи информации между всеми участниками аварийного реагирования, представлены нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность ситуационного кризисного центра Минприроды Беларуси.

Миссия Международного агентства по атомной энергии EPREV будет работать в Беларуси по 20 октября. В течение почти двухнедельного визита делегация посетит БелАЭС, Госатомнадзор МЧС, Госпромнадзор МЧС, Минприроды, Минэнерго, подразделения МЧС (Республиканский отряд специального назначения, ГААСУ "Авиация", НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций, Островецкое районное подразделение МЧС) и другие организации. По результатам визита миссия МАГАТЭ представит финальный отчет.

Услуги по рассмотрению аварийной готовности МАГАТЭ предоставляет по запросу государствам-членам с целью оценки уровня их готовности к ядерной или радиологической аварийной ситуации. Миссия EPREV способствует повышению национального потенциала аварийного реагирования в соответствии с нормами безопасности МАГАТЭ.-0-