Эксперты Минюста и представитель Бундесрата Германии обменялись опытом в сфере нормотворчества

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты Министерства юстиции и представитель парламентского управления Бундесрата Федеративной Республики Германия Сандра Михель обменялись опытом в сфере нормотворчества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.
Встреча первого заместителя министра юстиции Сергея Задирана и экспертов министерства с представителем Бундесрата стала первым мероприятием в рамках сотрудничества Минюста с Германским фондом международного правового сотрудничества в 2018 году. Директор фонда Штефан Хюльсхерстер также присутствовал при обсуждении.
Эксперты Министерства юстиции смогли задать Сандре Михель интересующие их вопросы в сфере нормотворчества. В частности, обсудили тематику пакетного принципа разработки и принятия нормативных правовых актов, соотношения и гармонизации регулирования общественных отношений на различных административных уровнях, а также вопросы наднационального правового регулирования в связи с участием государства в интеграционных образованиях. Представитель Бундесрата отметила специфику немецкого нормотворчества в связи с федеративным устройством государства, рассказала про немецкий опыт разработки и принятия нормативных правовых актов.
По итогам встречи Министерство юстиции и Германский фонд международного правового сотрудничества договорились продолжить взаимодействие по направлению нормотворчества.-0-
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