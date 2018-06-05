Эксперты обсудят 6-7 июня в Минске опыт Беларуси по достижению ЦУР

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конференция по устойчивому развитию "Стратегии и партнерство для достижения Целей устойчивого развития" пройдет 6-7 июня в Минском международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау, сообщили БЕЛТА организаторы.

Более 250 участников - представители министерств и ведомств, органов законодательной и представительной власти, региональных инициатив в области устойчивого развития, общественных организаций, бизнеса, международных организаций, а также эксперты из Германии и Украины - обсудят опыт реализации Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года. Будут разработаны предложения для проекта Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года, где учтут реализацию 17 Целей ООН. Во время конференции планируется обсудить основные приоритеты для достижения ЦУР в Беларуси, которые были выработаны представителями консультационно-экспертной миссии ООН (MAPS-миссии).

Кроме докладов, в программу мероприятия включены мастер-классы с обсуждением успешного опыта в реализации ЦУР в Беларуси и Германии. Всего планируется 18 мастер-классов по тематическим направлениям: общественное участие и партнерство в контексте устойчивого развития, реализация, мониторинг, оценка и эффективность стратегий устойчивого развития, переход к зеленым принципам и вопросы защиты климата для инклюзивного и устойчивого роста, цифровая трансформация и социальные инновации, гендерное равноправное общество.

На тематических площадках будут разработаны рекомендации и предложения, которые могут лечь в основу разработки стратегических документов (законодательные акты, планы действий).

За ходом конференции можно следить онлайн в социальных сетях - в группах центра имени Й.Рау и программы поддержки Беларуси Федерального правительства Германии.-0-