Эксперты обсудят допзащиту прав жильцов сносимых домов в Беларуси

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты обсудят возможности дополнительной защиты прав жильцов сносимых домов в Беларуси. Об этом сегодня журналистам сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопрос будет обсуждаться экспертами и парламентариями во время подготовки ко второму чтению поправок в некоторые законы по вопросам правового регулирования жилищных отношений. По словам министра, эксперты обсудят все аспекты. Решение будет вырабатываться с учетом позиций различных ведомств.

Тема выбора места жительства людьми, чьи дома идут под снос, поднималась сегодня депутатами на заседании Палаты представителей. В Минжилкомхозе разделяют озабоченность парламентариев этим вопросом.

Поправки в некоторые законы Беларуси по вопросам правового регулирования жилищных отношений предполагают изложение Жилищного кодекса в новой редакции и закрепляет то новое и перспективное, что наработано за последние годы, сохраняя при этом социальную направленность.

Среди новаций - возможность перевода арендного жилья в жилые помещения социального пользования предусмотрена для определенной категории граждан. Как пояснил Александр Терехов, говорить о массовости перевода не приходится. Речь идет о 18 категориях, в 11 случаях решение будет приниматься с учетом доходов граждан.

Кроме того, законопроект закрепляет основные жилищно-коммунальные услуги, а также перечень лиц, которые могут выступать их исполнителями и потребителями. В документе прописана обязанность участников долевой собственности оплачивать ЖКУ соразмерно своей доле. В обновленном Жилищном кодексе нашла отражение новая структура госжилфонда: социальное жилье, жилье в общежитиях, специальные жилые помещения и арендное жилье. Кроме того, в законопроекте урегулированы отдельные вопросы, связанные с финансовой арендой (лизингом) жилых помещений.-0-