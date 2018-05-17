Эксперты обсудят допзащиту прав жильцов сносимых домов в Беларуси

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты обсудят возможности дополнительной защиты прав жильцов сносимых домов в Беларуси. Об этом сегодня журналистам сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов, передает корреспондент БЕЛТА.
Вопрос будет обсуждаться экспертами и парламентариями во время подготовки ко второму чтению поправок в некоторые законы по вопросам правового регулирования жилищных отношений. По словам министра, эксперты обсудят все аспекты. Решение будет вырабатываться с учетом позиций различных ведомств.
Тема выбора места жительства людьми, чьи дома идут под снос, поднималась сегодня депутатами на заседании Палаты представителей. В Минжилкомхозе разделяют озабоченность парламентариев этим вопросом.
Поправки в некоторые законы Беларуси по вопросам правового регулирования жилищных отношений предполагают изложение Жилищного кодекса в новой редакции и закрепляет то новое и перспективное, что наработано за последние годы, сохраняя при этом социальную направленность.
Среди новаций - возможность перевода арендного жилья в жилые помещения социального пользования предусмотрена для определенной категории граждан. Как пояснил Александр Терехов, говорить о массовости перевода не приходится. Речь идет о 18 категориях, в 11 случаях решение будет приниматься с учетом доходов граждан.
Кроме того, законопроект закрепляет основные жилищно-коммунальные услуги, а также перечень лиц, которые могут выступать их исполнителями и потребителями. В документе прописана обязанность участников долевой собственности оплачивать ЖКУ соразмерно своей доле. В обновленном Жилищном кодексе нашла отражение новая структура госжилфонда: социальное жилье, жилье в общежитиях, специальные жилые помещения и арендное жилье. Кроме того, в законопроекте урегулированы отдельные вопросы, связанные с финансовой арендой (лизингом) жилых помещений.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3704 BYN
|2.355 BYN
|2.363 BYN
|USD
|2.0031 BYN
|1.995 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.2122 BYN
|3.217 BYN
|3.233 BYN