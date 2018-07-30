Эксперты обсудят создание совместной системы связи вооруженных сил стран СНГ

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по согласованию проекта соглашения о совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил стран Содружества пройдет 1-2 августа в Исполнительном комитете СНГ в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Документ разработан Генеральным штабом Вооруженных Сил России. "Совместная система связи будет создаваться, наращиваться и функционировать за счет наиболее полного и эффективного использования имеющегося ресурса систем связи национальных вооруженных сил и государственных сетей связи стран - участниц соглашения. В дальнейшем это позволит определить общие взгляды на развитие и совершенствование системы, единые организационно-технические подходы к сотрудничеству, а также будет стимулировать приоритетное оснащение национальных вооруженных сил современной военной техникой связи", - рассказали в штаб-квартире СНГ.

В пресс-службе уточнили, что реализация положений документа не потребует выделения дополнительных финансовых средств и не повлечет за собой прекращения действия ранее принятых международных договоров в этой сфере.-0-