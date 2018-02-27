27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты по просьбе МВД разрабатывают социальный проект по предупреждению интернет-травли детей (кибербуллинга). Такая информация со ссылкой на начальника отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики МВД Виталия Янчина размещена в газете "СБ. Беларусь сегодня" , сообщает БЕЛТА.

МВД совместно с Министерством образования разработало алгоритм, который обяжет педагогов сообщать о признаках насилия над детьми их родителям, опекунам, попечителям, а также органам внутренних дел. "Документ был утвержден на днях. Конечно, подразделений, которые бы занимались именно противодействием интернет-травле, в милиции нет. Однако эта тема нас тоже не может не волновать. И уже сейчас по просьбе МВД эксперты разрабатывают социальный проект по предупреждению кибербуллинга, - рассказал Виталий Янчин. - Надеемся, что новшество в том числе позволит выявлять жертв травли в соцсетях. Пока же участковые инспектора совместно с педагогами ведут работу в социальных сетях своими силами".-0-