Эксперты помогут подготовить туристов и гидов к правильному поведению во время экскурсий в храмах

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При подготовке стандартных экскурсионных туров, включающих посещение культовых объектов, необходима помощь представителей разных конфессий. Такое мнение высказал журналистам заместитель председателя правления Республиканского союза туристической индустрии Дмитрий Скворчевский на выездном заседании координационного совета по туризму в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда человек отправляется в паломнический тур, как правило, он верующий и знает, что именно его ожидает в программе, как себя вести. Во время стандартных экскурсионных туров иногда возникают ситуации недопонимания со стороны туроператора, туристских групп и религиозных общин, потому что в группе могут быть люди разных религий или вовсе неверующие. Кроме того, не каждый турист, а порой и экскурсовод, знает, что делать, если, например, посещение храма как раз выпало на время службы, - отметил Дмитрий Скворчевский. - Проблема не такая острая, но ситуации бывают. И потому у нас возникло предложение поработать над этим вопросом".

Суть предложения в том, чтобы представители разных конфессий подготовили свои методические рекомендации, инструкции, как организовывать во время стандартных экскурсионных туров посещение религиозных объектов. Можно провести отдельный семинар по этой теме и свести на нет противоречия, чтобы было комфортно всем - и верующим, и туристам.

Туристические компании города и сегодня совместно с религиозными объединениями проводят экскурсии на религиозную тематику. В Минске проводится две экскурсии. Первая - "Храмы Минска", в ходе которой гости посещают один из самых красивых костелов Минска, а также самый большой православный храм страны и Свято-Елисаветинский женский монастырь. Вторая - "Беларусь - страна четырех религий", разработанная совместно с имамом минской мечети, председателем белорусской ортодоксальной еврейской общины, костелом Святых Симеона и Елены и Свято-Елисаветинским монастырем. В программе экскурсии - беседа с настоятелями храмов, история, традиции и обрядовость четырех конфессий Беларуси.-0-