Эксперты проведут в БЕЛТА цикл встреч по ключевым моментам для белорусской государственности

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты проведут в пресс-центре БЕЛТА цикл встреч по ключевым историческим моментам для становления белорусской государственности. Об этом сегодня сообщил председатель республиканского объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько во время второй панельной дискуссии проекта "Белая Русь" о Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Давыдько отметил, что организаторы проекта начинают цикл встреч, на которых будут подробно рассматриваться ключевые периоды для становления белорусской государственности. По его словам, эксперты сосредоточатся на проблемных моментах, исторических событиях, в отношении которых пока не сформировалось взвешенное общественное мнение.

Сегодняшняя дискуссия в пресс-центре БЕЛТА посвящена историческим формам белорусской государственности IX-XIII веков, положению Полоцка в этот отрезок времени. "Тема не тривиальная. Сам период сложен для изучения в виду давности событий, недостатка источников и сложности их интерпретаций. Вместе с тем он содержит немало фактов, которые могли бы сформировать позитивную модель исторической памяти и служить поводом для национальной гордости", - считает Геннадий Давыдько.

Во время первого заседания проекта "Белой Руси" в пресс-центре БЕЛТА состоялась презентация Концепции истории белорусской государственности. Материалы круглого стола были опубликованы в СМИ, в числе которых журнал "Беларуская думка", и вызвали большой интерес, причем не только в среде ученых. "Ценно, что во время круглого стола прозвучали предложения, которые могут найти отражение в практической деятельности общественного объединения", - добавил председатель "Белой Руси".

Проект "Белая Русь" о Беларуси" реализуется совместно РОО "Белая Русь", Институтом истории НАН Беларуси и историческим факультетом БГУ при информационной поддержке БЕЛТА. Организаторы объединяют усилия ученых, педагогов, журналистов, деятелей культуры и искусства для сохранения национальной памяти, формирования исторического самосознания белорусов на основе объективного изучения, освещения и популяризации отечественной истории.

В течение года будет проводиться цикл панельных дискуссий с участием депутатов, молодых ученых, историков, преподавателей. Дискуссии будут широко освещаться в республиканских СМИ и в журнале "Беларуская думка". Читатели, которые будут внимательно следить за публикациями, смогут принять участие в интерактивном конкурсе на знание истории Беларуси. По итогам проекта будет опубликован сборник материалов с тезисами докладов экспертов.-0-