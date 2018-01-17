Эксперты СНГ доработали проекты документов по сотрудничеству в сфере здравоохранения

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты стран Содружества на дополнительном заседании в Минске доработали проекты документов, касающиеся сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

С учетом поступивших замечаний и предложений доработаны и согласованы два документа - проекты плана мероприятий по реализации стратегии "Здоровье населения государств - участников СНГ" на 2018-2019 годы и положения о базовой организации общественного здравоохранения и информатизации стран Содружества. В установленном порядке они будут внесены на рассмотрение Экономического совета СНГ.

Проект плана мероприятий по реализации стратегии "Здоровье населения государств - участников СНГ" состоит из четырех разделов, где прописаны основные направления сотрудничества, отражены периодичность и сроки выполнения мероприятий, ожидаемые результаты их проведения, перечислены органы и организации, ответственные за выполнение мероприятий. Все они направлены на сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности здоровой и социально активной жизни граждан, пропаганду здорового образа жизни, создание экологически благоприятной среды обитания и условий для гармоничного развития личности.

Согласно проекту положения о базовой организации общественного здравоохранения стран СНГ, такой статус предлагается присвоить Центральному научно-исследовательскому институту организации и информатизации здравоохранения Минздрава России. После получения статуса институт в том числе будет содействовать методическому, информационному и техническому взаимодействию стран интеграционного объединения и ВОЗ.-0-