Эксперты СНГ обсудят в Минске план празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты СНГ обсудят в Минске план мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Экспертная группа согласует проекты плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и решения Совета глав государств СНГ о нем. Заседание пройдет в Минске с 28 февраля по 1 марта в Исполнительном комитете СНГ. "Подготовке к празднованию юбилея Победы в Содружестве уделяется самое пристальное внимание. И это не случайно. Наши страны потеряли за годы войны десятки миллионов граждан. Среди погибших на полях сражений были воины всех национальностей. Память о Великой Отечественной войне и общей Победе является важным объединяющим фактором на просторах СНГ", - подчеркнули в пресс-службе.

Разработанный Исполкомом СНГ план был разослан в государства и органы Содружества для согласования. На предстоящем заседании эксперты доработают документ с учетом поступивших замечаний и предложений. Проект плана предусматривает проведение совместных организационных мероприятий, меры по увековечению памяти защитников Отечества, социальной защите участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним.

На саммите глав государств СНГ в Сочи, который прошел в октябре 2017 года, Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов был объявлен 2020 год. Исполнительному комитету СНГ поручено на основе предложений государств-участников и соответствующих органов СНГ подготовить и внести в установленном порядке в 2018 году проект плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на рассмотрение Совета глав государств СНГ.-0-