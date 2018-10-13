Эксперты СНГ утвердят базовую организацию по подготовке кадров в сфере борьбы с IT-преступлениями

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по согласованию проекта решения Совета министров иностранных дел Содружества о базовой организации по подготовке кадров в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, пройдет 16-17 октября в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Планируется, что базовой организацией станет Московский университет МВД России имени В.Я.Кикотя. Он будет заниматься обеспечением образовательной деятельности, гармонизацией форм и методов учебной и научно-методической работы для подготовки кадров в сфере борьбы с IT-преступлениями, содействовать разработке и реализации совместных образовательных и научно-исследовательских программ.

Кроме того, университет будет проводить профильные научные конференции, круглые столы, семинары и выставки, обмениваться учебно-методической литературой, научными трудами, монографиями, информационно-аналитическими материалами для их использования в подготовке кадров в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий.

В Московском университете МВД России имени В.Я.Кикотя работают более 600 докторов и кандидатов наук, создано 19 учебных объектов полигонно-лабораторной базы, оборудованных современными стендами, что позволяет проводить исследования актуальных методов защиты информации.-0-