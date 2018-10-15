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Эксперты стран СНГ обсудят в Минске сотрудничество в сфере здравоохранения

Общество 15.10.2018 | 21:29
Фото из архива
Фото из архива

15 октября, /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение о сотрудничестве в области охраны здоровья населения пройдет 18 октября в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Соглашение было подписано в июне 1992 года и стало основополагающим документом по сохранению и укреплению межгосударственного взаимодействия в сфере здравоохранения. "Решение внести в него поправки продиктовано необходимостью адаптации документа к современным подходам в системе здравоохранения, изменениям в законодательстве, а также широкому распространению платной и страховой медицины в странах СНГ. Кроме того, поменялись принципы оказания медицинской помощи трудящимся-мигрантам и членам их семей", - отметили в пресс-службе.

В Исполкоме СНГ добавили, что для реализации соглашения создан соответствующий совет, в который входят министры здравоохранения и главные государственные санитарные врачи стран Содружества. Он содействует всестороннему сотрудничеству государств СНГ в области охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, развитию и укреплению межгосударственных отношений в области фармации, медицинской науки и техники.-0-

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Теги
заседания, здравоохранение, Минск, СНГ
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