11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксплуатацию БКА-1 планируется продлить до конца 2021 года, сообщил сегодня журналистам заместитель директора по научной работе научно-инженерного республиканского унитарного предприятия (НИРУП) "Геоинформационные системы" НАН Беларуси Борис Чернуха, передает корреспондент БЕЛТА.

БКА-1 выведен на рабочую орбиту 22 июля 2012 года с расчетным сроком эксплуатации пять лет. "Планируется продление срока эксплуатации спутника на орбите до конца 2021 года", - сказал Борис Чернуха.

Таким образом, с учетом планируемого продления расчетный срок эксплуатации будет превышен почти в два раза. "Это эквивалентно созданию и выведению на орбиту, эксплуатации второго аналогичного спутника дистанционного зондирования земли", - пояснил ученый.

Он отметил, что продление срока эксплуатации стало возможным благодаря грамотной, высокопрофессиональной эксплуатации БКА, выполнению большого объема работ коллективами национального оператора по доработке и модернизации наземной инфраструктуры космической системы, обеспечивающей управление спутником.-0-