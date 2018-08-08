Экспорт белорусских медуслуг в детской хирургии составляет $120-140 тыс. в год

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусских медицинских услуг в детской хирургии составляет $120-140 тыс. в год, сообщил сегодня журналистам главный внештатный детский кардиохирург Министерства здравоохранения, директор Республиканского научно-практического центра детской хирургии Константин Дроздовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Экспорт услуг связан с теми технологиями, которые белорусские хирурги готовы предложить зарубежным пациентам, отметил Константин Дроздовский. "Из года в год мы зарабатываем $120-140 тыс. на таких операциях. Как правило, это ближайшее зарубежье: Россия, Украина, есть пациенты из Молдовы и Казахстана", - рассказал он.

Что касается количества детей, которым проводят операции белорусские хирурги, то из года в год цифры разные. "Допустим, операция на сердце стоит от 7 до $10 тыс., в зависимости от тяжести и сроков пребывания. В то же время очень востребованы эндоскопические операции. Они не такие дорогие в денежном выражении, соответственно пациентов много", - уточнил Константин Дроздовский.

Белорусские специалисты активно продвигают свои услуги за рубежом. Несколько месяцев назад команда из трех человек участвовала в выставке в Узбекистане. Белорусские специалисты организовали на полях форума скрининг врожденных пороков сердца. На консультацию активно приходили дети с родителями, как итог - первый пациент из Узбекистана уже прооперирован, сообщил директор центра.-0-