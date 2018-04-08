Экспозиция "Человек. Космос. Беларусь" открывается 11 апреля в Минске

8 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Личные вещи космонавтов Петра Климука, Владимира Коваленка и Олега Новицкого можно будет увидеть на выставке, которая открывается 11 апреля в музее современной белорусской государственности, сообщили БЕЛТА в Национальном историческом музее Беларуси.

Временная экспозиция "Человек. Космос. Беларусь" посвящена вкладу Беларуси в развитие теории и практики освоения космоса. "В ней размещены личные вещи космонавтов Петра Климука, Владимира Коваленка, Олега Новицкого: летные костюмы, скафандр, шлемофон и флаг Беларуси, побывавший на Международной космической станции.

Наряду с личными фотографиями будут экспонироваться документы, книги. Посетители увидят ценные предметы из музейных фондов, например, трактат "Великое искусство артиллерии" (1650 год) Казимира Семеновича, а также предметы, предоставленные коллегами из других музеев. Выставка будет дополнена скульптурными композициями и бюстами космонавтов известного белорусского скульптора, народного художника Беларуси Ивана Миско", - рассказали в музее.

Экспозиция приурочена к Международному дню полета человека в космос, который отмечается 12 апреля. В создании выставки приняли участие Музей истории Минска, Новогрудский и Крупский историко-краеведческие музеи, Минский планетарий, Белорусский государственный архив научно-технической документации и Президентская библиотека Беларуси.

Беларусь в области космических исследований известна многими достижениями в ракетно-космической отрасли. Ярким событием стал запуск белорусского космического аппарата (БКА) в 2012 году. Вся целевая аппаратура на спутнике была разработана ОАО "Пеленг", ведущими специалистами в области изготовления наукоемкой оптико-электронной продукции для широкого применения. Запуск БКА продемонстрировал всему миру наличие у Беларуси современных технологий, наукоемких производств. Страна пополнила престижный список космических держав. В 2013 году Генеральная ассамблея ООН приняла ее в комитет по использованию космического пространства в мирных целях.-0-