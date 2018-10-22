Экспозиция об истории всемирного фестивального движения молодежи открылась в Минске

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая в Беларуси музейная экспозиция, посвященная всемирному фестивальному движению молодежи и студентов, открылась сегодня в Минске на базе средней школы №179, передает корреспондент БЕЛТА.
В хронологическом порядке размещены таблички с указанием городов, дат, девизов и эмблем всех 19 фестивалей молодежи и студентов. Кроме того, на большой карте мира светящимися точками отмечена каждая страна, принимавшая у себя это событие.
Сведения дополняются яркими фотографиями: под потолком кабинета находится лента из снимков со всех мероприятий, среди них и фото БЕЛТА.
Значительная часть экспозиции - подарки участников фестиваля: тематические кепки, футболки, брошюры. Некоторые предметы подарили министр образования Игорь Карпенко и БРСМ.
Также представлена коллекция одежды, сшитой специально для участников ХІХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Причем гости смогут узнать историю их происхождения: рядом есть сборник эскизов формы.
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