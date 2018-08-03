Электроэнергию по льготным тарифам в I полугодии оплачивали 82,5% белорусских семей

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроэнергию по льготным тарифам в I полугодии 2018 года оплачивали 82,5% белорусских семей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

В январе-июне 82,5% абонентов (семей), на которых распространяется порядок дифференцированной оплаты в зависимости от объемов потребления электроэнергии, не превысили льготные объемы потребления. Всю электроэнергию они оплачивали по субсидируемым государством тарифам.

За I полугодие потребителям отпущено электрической и тепловой энергии на сумму Br4,4 млрд, уровень оплаты составил 99,2%. Задолженность потребителей за поставленную им энергию по состоянию на 1 июля (с учетом предыдущих долгов) составила Br969,6 млн.

Ряд организаций не обеспечили полную оплату отпущенной им энергии. Уровень оплаты по организациям Минстройархитектуры составил 98,6%, Минсельхозпрода - 87,1%, концерна "Беллегпром" - 99%, Белкоопсоюза - 96,7%, Национальной академии наук - 97%.

Организации коммунальной формы собственности за 6 месяцев не обеспечили 100-процентный уровень оплаты за отпущенную энергию по всем областям и Минску. По Брестской области уровень оплаты составил 99,7%, по Витебской - 95,5%, по Гомельской - 90%, по Гродненской - 97,9%, по Минской - 91,6%, по Могилевской - 95,4% и по Минску - 99,1%.-0-