11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронная база данных доноров крови формируется в Беларуси, сообщил сегодня журналистам депутат Палаты представителей Александр Старовойтов в пресс-центре БЕЛТА.

"Здравоохранение в Беларуси развивается в соответствии с современными технологиями. Электронный рецепт - лишь часть концепции электронного здравоохранения. Сегодня проект "От вены к вене" включает в себя учет, контроль за распределением и использованием тех препаратов, которые получают из крови и ее компонентов. Территориальные учреждения здравоохранения имеют компьютерную базу пациентов, где отмечены все прививки, болезни и другое. Информация от лечебных учреждений к станциям переливания крови будет передаваться непосредственно в режиме онлайн. Это позволит быстро определить, что у того или иного человека есть заболевания, при которых нельзя быть донором, поможет вести учет распределения препаратов крови, их потребления в учреждениях здравоохранения и, соответственно, создать базу данных доноров крови, ее постоянно обновлять и пополнять актуальной информацией. Сегодня эта база формируется", - сказал Александр Старовойтов.

Планируется, что электронная база данных доноров крови будет действовать по всей стране. "Сейчас она действует точечно, на некоторых объектах. Пилотные проекты проходят в Могилеве, Бресте. Планируем, что где-то к середине 2019 года республиканские базы данных должны быть увязаны в единую систему, которая позволит оперативно получать данные о доноре крови", - отметил депутат.-0-

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